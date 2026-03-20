Чотири штурми окупантів відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 20.03.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби кількість атак агресора становить 81, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував поблизу населених пунктів Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Курилівка.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог не проводив активних дій.

На Слов’янському напрямку триває ворожа спроба наблизитися до позицій ЗСУ у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Два боєзіткнення ще не завершені.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії, в бік Тернового та Калинівського.

Агентство Телевидения Новости