Працював в «мвс рф» під час тимчасової окупації Куп’янщини: СБУ заочно повідомили чоловіку про підозру

Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність чергового колаборанта, який пішов на співпрацю з ворогом одразу після початку повномасштабного вторгнення на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як встановило розслідування, зловмисник влітку 2022 року добровільно подав усі необхідні документи для працевлаштування у незаконно створеному правоохоронному органі та підписав трудовий договір із рашистами.

Йдеться про 36-річного колишнього працівника Куп’янської філії облавтодору, уродженця м. Куп’янськ. Своїми діями він підтримав окупацію українських територій та становлення владної вертикалі ворога у рідному місті.

За даними слідства, підозрюваний був призначений на псевдопосаду «исполняющего обязанности полицейского-водителя группы тылового обеспечения Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

Так окупаційна влада поклала на колаборанта службові обов’язки, пов’язані з «фільтраційними» заходами. Він здійснював чергування на підконтрольних зс рф блок-постах, зупиняв місцевих мешканців для перевірки документів, проводив огляд автомобілів та виконував інші накази окупаційної адміністрації.

Після звільнення Силами оборони України окупованих територій Харківщини ворожий поплічник разом з російськими військами втік з міста і наразі переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Йому загрожує 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

