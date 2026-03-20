Суд у Харкові відмовився визнавати одностатеві шлюбні відносини

Індустріальний районний суд міста Харкова відмовив у задоволенні позову військовослужбовця 17-ї бригади Національної гвардії Дмитра Лясковецького про встановлення фактичних шлюбних відносин з його партнером Євгенієм Донцем.

Про це повідомляє Укрінформ.

У суді дослідили надані докази, які підтверджують спільне проживання чоловіків. Позивачі просили визнати їх родиною.

«Дмитро – військовослужбовець. Якщо він потрапить до шпиталю, лікарні, я навіть не маю права його відвідати – лише родичі. Юридично я – стороння для нього людина», – зазначив Донець.

На оголошення рішення під судом очікували кілька десятків молодих осіб, котрі з закритими обличчями протестували проти одностатевих шлюбів.

Водночас підтримати військового прийшли представники корпусу Хартія.

«До мене на службі ставляться цілком нормально. Я виконую свою роботу, як будь-яка інша людина. Я військовослужбовець і є багато ризиків, пов’язаних із цим. Визнання сім’єю прирівняло б Євгенія до члена сім’ї першого споріднення. Оці діти в балаклавах (учасники акції – ред.), які бояться показати свої обличчя, говорять, що ми тут «укладаємо шлюб», і вони прийшли виступити проти цього, – такого засідання сьогодні не було, ніхто тут шлюбу не визнавав. Ідеться про визнання Євгенія членом моєї сім’ї, визнання шлюбних відносин», – розповів Лясковецький.

Агентство Телевидения Новости