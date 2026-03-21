Через обстріли Харківщини постраждало десятеро людей
Минулої доби окупанти завдавали ударів по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського, Лозівського та Куп’янського районів.
Проти мирного населення ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.
В селі Оскіл Ізюмського району внаслідок влучань БпЛА та КАБ пошкоджено господарчі прибудови, приватні будинки та автомобіль. Двоє мешканців будинку – 75-річна жінка та 76-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес.
По місту Ізюм ворог вдарив керованою авіабомбою та безпілотником. Пошкоджено приватні домоволодіння та автомобілі. Тілесні ушкодження отримали п’ятеро людей: 50, 74-річні жінки, 67, 70-річні чоловіки, 14-річна дівчина. У останньої гостра реакція на стрес.
У селі Просянка Куп’янського району пошкоджено складські приміщення. У селищі Ківшарівка від удару БпЛА постраждала 73-річна цивільна жінка.
Російський ударний безпілотник поцілив у житловий будинок в місті Чугуїв. Внаслідок обстрілу будівля частково зруйнована, виникла пожежа. 45-річний власник будинку отримав садна та гостру реакцію на стрес. Йому було надано необхідну медичну допомогу.
В селі Українське місцевий житель 1975 року народження дістав вибухові поранення через ворожий обстріл. В момент удару чоловік перебував у себе на подвір’ї. Його доставили до лікарні.
У селі Садове Лозівського району сталося влучання БпЛА по приватному домоволодінню. Пошкоджено будинок та господарча споруда.