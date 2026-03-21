На Харківщині виявили матір, яка пиячить та не доглядає за дитиною: що зробила поліція

На Краснокутщині поліцейські задокументували факт неналежного виконання батьківських обов’язків.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

До сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його дружина неналежно виконує обов’язки по догляду за дитиною. За адресою поліцейські виявили жінку з ознаками алкогольного сп’яніння та дитину двох років. Малолітню передали бабусі.

Протягом останнього року інспектор з ювенальної превенції СПД №1 Богодухівського РВП притягував жінку до адміністративної відповідальності за те, що вона нехтувала потребами дитини.

Тож цього разу щодо порушниці було складено адміністративний протокол за ч. 2 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо жінка не змінить свого ставлення до догляду за дитиною, вирішуватиметься питання про безпечність подальшого проживання дитини в родині.

