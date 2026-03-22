Максимум +10 та сильний вітер: прогноз для Харкова на неділю

Сьогодні, 22 березня, погода на Харківщині буде нестійкою: синоптики прогнозують до +12 °C вдень і поривчастий вітер. Уночі в області температура місцями знижувалася до -1 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У неділю на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, швидкість 9-14 м/с, місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі по області становила від -1 °C до +4 °C, вдень повітря прогріється до +7…+12 °C.

У Харкові вночі температура становила близько 0 °C, вдень очікується +8…+10 °C.

