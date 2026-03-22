Видачу паспортів за кордоном спростять: що зміниться для українців у Великій Британії, Канаді та США

Українці у Великій Британії, Канаді та США найближчим часом зможуть отримувати закордонні паспорти, оформлені в посольствах та консульствах, через популярну мережу візових і паспортних сервісів VFS Global. Це дозволить уникнути повторних поїздок до дипломатичних установ і скоротить час отримання документів.

Про це повідомили у МЗС України.

У співпраці з компанією VFS Global Міністерство закордонних справ завершило підготовку до запуску експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів, оформлених в українських дипломатичних установах.

Найближчим часом українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати виготовлені паспорти не лише в дипломатичних установах, а й у 35 сервісних центрах VFS Global, без необхідності повторно їхати до посольства чи консульства. Це означає менше поїздок, менше черг і значно більше зручності.

Як зазначають у МЗС, такий крок особливо важливий в умовах російської агресії, що триває, коли мільйони громадян перебувають за кордоном і потребують швидких та ефективних сервісів.

Безпека документів та належна ідентифікація особи залишаються пріоритетом. Отримання паспорта відбуватиметься виключно після процедури верифікації, що гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання.

МЗС реалізує цей проєкт у межах цифровізації консульських послуг, зокрема розвитку системи «е-Консул», і буде надалі розширювати подібні сервіси.

Вже з наступного тижня цей проєкт запускається в пілотному режимі – громадяни, які подають заявки на оформлення паспортів в закордонних дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, матимуть змогу обрати опцію видачі виготовленого документа в центрах VFS. Детальна інформація невдовзі буде опублікована на сторінках посольств і консульств.

Агентство Телевидения Новости