На Харківщині біля будинку здетонували фрагменти дрона: постраждав чоловік
21 березня в селі Мирне Ізюмського району чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої на території приватного будинку.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Постраждалого 1968 року народження доставили до обласної клінічної лікарні Харкова.
Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків події не залучалися.
Як уточнили в поліції, чоловік дістав тілесні ушкодження через детонацію залишків безпілотника на власному городі.