На Харківщині біля будинку здетонували фрагменти дрона: постраждав чоловік

21 березня в селі Мирне Ізюмського району чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої на території приватного будинку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Постраждалого 1968 року народження доставили до обласної клінічної лікарні Харкова.

Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків події не залучалися.

Як уточнили в поліції, чоловік дістав тілесні ушкодження через детонацію залишків безпілотника на власному городі.

