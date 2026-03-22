На Харківщині чоловік загинув внаслідок вибуху невстановленого пристрою

22 березня, близько 6 ранку, у селі Пристін Куп’янського району внаслідок підриву на невідомому пристрої загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Також сьогодні близько 9:30 та 10:20 росіяни завдали ударів безпілотниками по Великобурлуцькій громаді.

В селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілу пошкоджено гаражні та складські приміщення. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. За попередніми даними, для ударів окупанти застосували БпЛА «Герань-2».

Напередодні близько 17:40 в селі Огурцівка Шевченківської громади внаслідок удару БпЛА невстановленого типу пошкоджено обладнання АЗС та автомобіль. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

