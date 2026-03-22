Сегодня 11:12
Просмотров: 86

Трамп погрожує «зрівняти із землею» усі електростанції Ісламській Республіці: Іран відповів

Дональд Трамп пригрозив Ірану знищенням усіх електростанцій у разі подальшого блокування Ормузької протоки. У відповідь іранське військове командування заявило, що атакуватиме енергетичну, ІТ та інфраструктуру опріснення, пов’язану зі США в регіоні.

Про це пише The Times of Israel.

Армія Ірану знову озвучила свої позиції щодо інфраструктурних об’єктів після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв «зрівняти із землею» електростанції в Ісламській Республіці, якщо Ормузька протока не буде швидко відкрита.

«Після попередніх попереджень, якщо паливна та енергетична інфраструктура Ірану буде порушена ворогом, вся енергетична, інформаційно-технологічна та інфраструктура опріснення, що належить США та режиму в регіоні, стане цілями», – йдеться у заяві оперативного командування іранських військових «Хатам аль-Анбія», яку оприлюднило напівофіційне агентство Fars.

Ця заява прозвучала після того, як Трамп встановив Ірану 48-годинний термін для відкриття ключового нафтового маршруту в Перській затоці для судноплавства, який був фактично закритий у відповідь на війну США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки.

