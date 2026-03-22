У Харкові в приватному секторі спалахнув сарай: вогонь перекинувся на два будинки

22 березня, о 8:55, у Новобаварському районі Харкова сталася побутова пожежа у приватному секторі

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Займання виникло у господарчій споруді, після чого вогонь перекинувся на два житлових будинки. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м.

О 10:11 пожежу локалізували, а о 12:50 повністю ліквідували.

Інформація про постраждалих не надходила.

Причини виникнення загоряння встановлюються.

