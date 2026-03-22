У Чугуєві підлітки влаштували фотосесію біля меморіальної інсталяції «Дерево надії»

У Харківській області підлітки влаштували фотосесію біля меморіальної інсталяції. Йдеться про «Дерево надії» в Чугуєві, де родини зниклих безвісти та полонених військових залишають символічні стрічки.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили фотографії, на яких зафіксовано недоречну поведінку біля символічної інсталяції «Дерево надії».

За цим фактом інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень про правопорушення. У ході перевірки поліцейські встановили причетних до події – місцевих жительок віком 15 та 18 років.

«Дівчата зізналися у скоєному та попросили вибачення за недоречну поведінку», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели з підлітками роз’яснювальну роботу.

