У Чугуєві підлітки влаштували фотосесію біля меморіальної інсталяції «Дерево надії»
У Харківській області підлітки влаштували фотосесію біля меморіальної інсталяції. Йдеться про «Дерево надії» в Чугуєві, де родини зниклих безвісти та полонених військових залишають символічні стрічки.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили фотографії, на яких зафіксовано недоречну поведінку біля символічної інсталяції «Дерево надії».
За цим фактом інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень про правопорушення. У ході перевірки поліцейські встановили причетних до події – місцевих жительок віком 15 та 18 років.
«Дівчата зізналися у скоєному та попросили вибачення за недоречну поведінку», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели з підлітками роз’яснювальну роботу.