На Харківщині окупанти атакували у бік чотирьох населених пунктів, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 22 березня. Триває 1488 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість атак окупантів становить 54.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази атакували у бік населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Зибине, Охрімівка. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався поліпшити своє становище в районах Борівської Андріївки та Новоплатонівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

