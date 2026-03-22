На Харківщині та Сумщині окупанти намагаються просунутися від кордону, – Зеленський

Російські війська активізували спроби наступу на окремих ділянках фронту, зокрема на Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини. За тиждень втрати окупантів склали понад 8 тисяч убитими та важкопораненими.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Протягом тижня фіксуються спроби російських військ активізувати наступальні дії, скориставшись більш сприятливими погодними умовами.

На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини російські підрозділи намагаються просунутися від державного кордону, однак триває їхнє знищення. На Донеччині ситуація істотно не змінилася.

Зеленський зазначив, що єдиним відчутним результатом дій російської армії стало зростання її втрат – лише за останній тиждень вони перевищили 8 тисяч убитими та важкопораненими. Також, за наявною інформацією, російське командування змушене було переглянути реальне розташування своїх підрозділів, що відрізнялося від офіційних доповідей. Частину командирів бригадного рівня вже замінили.

Крім того, на Олександрівському напрямку тривають активні дії українських штурмових і десантних підрозділів. За підсумками наради з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим погоджено проведення нових операцій та визначено подальші завдання.

