Через ворожі обстріли протягом доби на Харківщині спалахнули чотири пожежі

На Харківщини рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах області.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

22 березня російські війська атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів на території медичної установи. Площа пожежі склала 100 кв. м. Також пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих немає.

Внаслідок удару БпЛА по місту Чугуїв горіла трава на площі 30 кв. м. Постраждала 1 людина.

У селищі Старий Салтів Чугуївського району внаслідок влучання ворожого дрону горів гараж на площі 24 кв. м. Пошкоджено 5 приватних будинків та легковий автомобіль. Постраждала жінка.

