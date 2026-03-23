Сегодня 07:48
Українка здобула бронзову медаль на турнірі Grand Slam 2026 по дзюдо
Українська дзюдоїстка Юлія Курченко здобула «бронзу» на турнірі Grand Slam Tbilisi 2026.
Про це повідомляє Чемпіон.
У поєдинку за третє місце в категорії до 78 кг вона перемогла представницю Великої Британії.
В 1/4 фіналу Юлія поступилася суперниці з Франції, за вихід у малий фінал впевнено здолала представницю Австралії.
Для Курченко ця нагорода стала вже другою у поточному році й загалом третьою на етапах в Тбілісі.