Українка здобула бронзову медаль на турнірі Grand Slam 2026 по дзюдо

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко здобула «бронзу» на турнірі Grand Slam Tbilisi 2026.

Про це повідомляє Чемпіон.

У поєдинку за третє місце в категорії до 78 кг вона перемогла представницю Великої Британії.

В 1/4 фіналу Юлія поступилася суперниці з Франції, за вихід у малий фінал впевнено здолала представницю Австралії.

Для Курченко ця нагорода стала вже другою у поточному році й загалом третьою на етапах в Тбілісі.

Агентство Телевидения Новости