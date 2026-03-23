Сегодня 07:48
Українка здобула бронзову медаль на турнірі Grand Slam 2026 по дзюдо

Українка здобула бронзову медаль на турнірі Grand Slam 2026 по дзюдо

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко здобула «бронзу» на турнірі Grand Slam Tbilisi 2026.

У поєдинку за третє місце в категорії до 78 кг вона перемогла представницю Великої Британії.

В 1/4 фіналу Юлія поступилася суперниці з Франції, за вихід у малий фінал впевнено здолала представницю Австралії. 

Для Курченко ця нагорода стала вже другою у поточному році й загалом третьою на етапах в Тбілісі. 

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

