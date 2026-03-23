Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:07
Просмотров: 61

Сів за кермо попри заборону: на Харківщині порушнику повідомили про підозру

Проігнорував судове рішення і знову сів за кермо: поліцейські Берестинщини повідомили правопорушнику про підозру.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Поліцейські офіцери громади Берестинського РВП виявили 18-річного чоловіка під час керування автомобілем та встановили, що він позбавлений права керування транспортними засобами, а також раніше притягувався до відповідальності за невиконання судового рішення.

Зʼясувалося, що рішенням суду правопорушника було визнано винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Йому призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Крім того, у грудні 2025 року чоловіка вже було засуджено за невиконання судового рішення. Попри це, він умисно проігнорував встановлені обмеження.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за скоєння правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 