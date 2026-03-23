За тиждень ударів окупантів зазнали 44 населені пункти Харківщини, зокрема місто Харків

Внаслідок обстрілів постраждали 38 людей, серед них двоє дітей – 16-річний хлопець і 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, одна людина загинула.

Внаслідок детонації невідомих пристроїв троє людей зазнали травм, двоє – загинули.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 ракета;▪️40 КАБ;▪️32 БпЛА типу «Герань-2»;▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;▪️16 БпЛА типу «Молнія»;▪️24 fpv-дрони;▪️68 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Чугуївського району, де пошкоджено 23 приватні будинки, 7 господарчих споруд, 10 автомобілів, 2 гаражі, СТО, фермерське господарство, 3 трактори, комбайн, залізничну інфраструктуру, електромережі.

Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: багатоквартирний будинок, 23 приватні будинки, 7 автомобілів, будівля інтернатного закладу, складська будівля, господарча споруда, прибудинкові споруди, електромережі.

У місті Харків ворог пошкодив 6 приватних будинків, 2 навчальні заклади, заклад дитячої творчості, багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, складську будівлю, магазин, автомобіль, електромережі.

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 16 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 344 вибухонебезпечні предмети.

На лінії фронту відбулося 1336 бойових зіткнень.

