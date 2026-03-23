Військовослужбовець облаштував на Харківщині нарколабораторію та отримав 9 років ув’язнення

На Харківщині нацгвардійця засудили до 9 років ув’язнення за виготовлення наркотиків в особливо великих розмірах.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Працівники ДБР у взаємодії з Управлінням боротьби з наркозлочинністю Нацполіції та СБУ викрили злочин ще на етапі запуску лабораторії, що дозволило не допустити потрапляння продукції на «чорний ринок».

За даними слідства, фігурант вирішив налагодити незаконне виготовлення психотропної речовини та залучив до цього цивільного знайомого.

Лабораторію облаштували у віддаленому населеному пункті за понад 120 кілометрів від Харкова, розраховуючи уникнути викриття.

Правоохоронці викрили лабораторію на початковій стадії її роботи. Експертиза встановила, що на той момент було виготовлено майже 7 кілограмів психотропної речовини, орієнтовна вартість якої на «чорному ринку» могла перевищувати 2 млн гривень. Таким чином вдалося запобігти розповсюдженню близько 1,5 тисячі доз.

Під час обшуків вилучено спеціальне обладнання, прекурсори, готову продукцію, а також майже пів кілограма канабісу.

Рішенням Нововодолазького районного суду Харківської області нацгвардійця визнано винним у:

незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 307 КК України);незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 311 КК України);незаконному виготовленні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин або їх аналогів з метою виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 313 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Матеріали щодо його спільника розглядаються судом окремо.

