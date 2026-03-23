ЗСУ спростували просування окупантів у Вовчанську та Синьківці на Харківщині

Інформація про нібито просування російських військ у Вовчанську та Синьківці у Харківській області не відповідає дійсності. ЗСУ продовжують утримувати позиції.

Про це йдеться у заяві Угруповання об’єднаних сил у понеділок, 23 березня.

За інформацією військових, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував позиції у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки, проте штурмові групи росіян були знищені.

У Вовчанську війська рф продовжують спроби прорвати оборону, однак українські військові утримують позиції.

«На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону у бік Борівської Андріївки, Куп’янська, Новоплатонівки та Ківшарівки», – йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку відбито штурми в районі Середнього, Ставків, Шийківки та Діброви.

Загалом, за даними військових, нейтралізовано 13 атак росіян.

