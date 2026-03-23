Житель Харкова вкрав десятки тисяч доларів у матері загиблого військового

У Харкові 35-річного чоловіка підозрюють у крадіжці з квартири матері загиблого військовослужбовця. Скориставшись наявністю ключів, він викрав значну суму грошей та ювелірні вироби.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

18 березня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 звернулася 52-річна жителька Новобаварського району із заявою про крадіжку з її оселі.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 35-річний чоловік, який був знайомий із родиною заявниці. Раніше він спілкувався з її загиблим сином і мав ключі від квартири. Скориставшись відсутністю господарки, чоловік потрапив до житла та заволодів її майном. Фігурант викрав 32 тисячі доларів, 20 тисяч гривень та ювелірні прикраси.

Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного. Частину грошей та золоті вироби вилучені.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости