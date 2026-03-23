Допомагав окупантам викрадати авто: жителя Харківщини засудили до 10 років

Жителя Харківщини засудили до 10 років ув’язнення за пособництво російським окупантам. Він допомагав військовим рф пересуватися селом і сприяв викраденню автомобілів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у 2022 році, під час захоплення села Липці Харківського району, місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з російськими військовими. Він супроводжував автомобілі, на яких окупанти пересувалися по населеному пункту, і вказував їм зручні маршрути. Ворожий пособник закликав односельців передавати представникам рф свої транспортні засоби і навіть допоміг загарбникам проникнути на територію одного з домоволодінь, щоб викрасти звідти авто.

У березні 2023 року правоохоронці викрили чоловіка. За клопотанням прокурора йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав.

Водночас із досліджених судом доказів встановлено, що підсудний діяв добровільно. Вчинення кримінального правопорушення під впливом погрози чи примусу, на які посилається сторона захисту, належними та допустимими доказами не підтверджено.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області чоловіка визнано винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після відбуття строку ув’язнення засудженому ще упродовж 10 років буде заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, у березні 2023 року щодо засудженого вже було ухвалено вирок за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Встановлено, що навесні 2022 року у Липцях він публічно підтримував збройну агресію рф та закликав односельців допомагати російській армії.

