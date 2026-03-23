Харківські нацгвардійці знищили гаубицю та базу запуску дронів окупантів

Оператори БпЛА 5-ї Слобожанської бригади НГУ знищили російську гаубицю та позиції запуску ворожих дронів. Також уразили диверсійну групу противника та іншу техніку.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Оператори безпілотників здійснили серію бойових вильотів, під час яких виявляли та уражали цілі противника.

Спостережні дрони зафіксували позицію замаскованої артилерії, після чого ударний безпілотник знищив причіпну гаубицю Д-30 калібру 122 мм.

Під час іншого епізоду в «сірій» зоні було виявлено диверсійну групу противника. Один із військових отримав поранення, після чого решту уразили скидами з дронів.

Також підрозділ знищив ворожий мотоцикл. Окремо гвардійці відстежили місце запуску дронів на даху двоповерхової будівлі, де ударом було знищено кілька споряджених безпілотників і пошкоджено обладнання.

