Сегодня 16:30
У Харкові жінка на Subaru виїхала на зустрічну смугу та протаранила автобус

23 березня, близько 11:45, на вулиці Академіка Грищенка у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового авто та автобуса. Внаслідок зіткнення травм зазнала 42-річна водійка.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

42-річна жінка, керуючи автомобілем Subaru, здійснила виїзд на смугу зустрічного руху, де скоїла наїзд на припаркований автобус, який зупинився для висадки пасажирів на зупинці для маршрутних транспортних засобів.

У результаті ДТП тілесні ушкодження дістала водійка автомобіля.

Інформація внесена до Єдиного обліку ВП № 1 ХРУП № 3.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 