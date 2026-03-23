У Харкові жінка на Subaru виїхала на зустрічну смугу та протаранила автобус

23 березня, близько 11:45, на вулиці Академіка Грищенка у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового авто та автобуса. Внаслідок зіткнення травм зазнала 42-річна водійка.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

42-річна жінка, керуючи автомобілем Subaru, здійснила виїзд на смугу зустрічного руху, де скоїла наїзд на припаркований автобус, який зупинився для висадки пасажирів на зупинці для маршрутних транспортних засобів.

У результаті ДТП тілесні ушкодження дістала водійка автомобіля.

Інформація внесена до Єдиного обліку ВП № 1 ХРУП № 3.

