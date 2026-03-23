У Харкові жінка на Subaru виїхала на зустрічну смугу та протаранила автобус
23 березня, близько 11:45, на вулиці Академіка Грищенка у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового авто та автобуса. Внаслідок зіткнення травм зазнала 42-річна водійка.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
42-річна жінка, керуючи автомобілем Subaru, здійснила виїзд на смугу зустрічного руху, де скоїла наїзд на припаркований автобус, який зупинився для висадки пасажирів на зупинці для маршрутних транспортних засобів.
У результаті ДТП тілесні ушкодження дістала водійка автомобіля.
Інформація внесена до Єдиного обліку ВП № 1 ХРУП № 3.