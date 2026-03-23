Окупанти кинули тисячі військових у штурми на кількох напрямках: понад 6 тисяч втрат за чотири доби

Російські війська упродовж 17-20 березня активізували наступальні дії та здійснили 619 штурмів уздовж лінії фронту, намагаючись прорвати українську оборону на кількох стратегічних напрямках, зокрема й на Куп’янському. За цей час втрати противника перевищили 6 тисяч солдатів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Найінтенсивніші бої точилися на Покровському та Олександрівському напрямках, де зафіксовано відповідно 163 і 96 атак. Також напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку – там відбулося 84 штурмові дії. Понад 150 бойових зіткнень зафіксовано на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

Завдяки діям українських військових наступ противника на низці ділянок вдалося зупинити. Водночас на окремих напрямках бої високої інтенсивності тривають, російські підрозділи проводять перегрупування та намагаються підтягнути резерви.

За даними військових, під час так званих «м’ясних штурмів» російське командування залучило десятки тисяч військових. Втрати противника за чотири доби склали понад 6090 убитими та пораненими, а за тиждень — близько 8710. Також знищено значну кількість техніки та озброєння.

Сирський зазначив, що противник розраховує на погіршення погодних умов, які можуть ускладнити роботу української аеророзвідки, безпілотників і артилерії, та готується до нових атак. Водночас на окремих ділянках фронту Сили оборони перехоплюють ініціативу і застосовують тактику активної оборони.

