Військовим обмежать доступ до азартних ігор, – Мінцифра

В Україні готують механізм обмеження участі військовослужбовців в азартних іграх на період воєнного стану. Його розробляють спільно з Міністерством оборони з метою протидії ігровій залежності.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Передбачено, що під час входу в гру користувачів перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також реєстр військовослужбовців. У разі підтвердження обмеження доступ до гри буде заблоковано.

При цьому організатори азартних ігор не отримуватимуть інформації про статус військового. Система передаватиме лише факт обмеження без розкриття персональних даних.

За впровадження механізму відповідатиме регулятор грального ринку – державне агентство PlayCity.

