Удар російського БпЛА по Дергачах: внаслідок влучання в торгівельний об’єкт спалахнула пожежа
23 березня росіяни завдали удару безпілотником по об’єкту торгівельної інфраструктури у Дергачах, який нині не працює.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Вибух пролунав близько 17:00. На місці влучання виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники ДСНС.
Інформація про постраждалих не надходила.
Тип БпЛА, яким було завдано удару, наразі встановлюється.