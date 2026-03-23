На Харківщині чоловіки чинили опір поліції під час оформлення ДТП

У місті Берестин Харківської області під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди чоловіки втручалися в роботу правоохоронців і чинили опір. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У Берестині водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Після скоєння ДТП водій залишив місце події. Правоохоронці встановили, що за кермом перебував 15-річний мешканець Берестинського району.

Під час документування ДТП до місця події під’їхав інший автомобіль, з якого вийшли чоловіки.

«Вони одразу почали агресивно втручатися в дії поліцейських, ігнорували законні вимоги правоохоронців та чинили активний опір. Своїми діями правопорушники перешкоджали виконанню службових обов’язків, після чого залишили місце події», – розповіли в поліції.

За цим фактом слідчі Берестинського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетних до вчинення кримінального правопорушення. Ними виявилися місцеві жителі віком 22 та 26 років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

