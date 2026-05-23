Поліцейські Харківщини документують наслідки обстрілу Балаклії 

Троє людей отримали поранення від ворожих обстрілів по місту Балаклія.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Армія рф завдала кілька ударів ракетами по центральній частині міста.

Одна ракета поцілила у будівлю спортивного залу, поряд з багатоквартирними житловими будинками. Будівля залу знищена, пошкоджень зазнали припарковані транспортні засоби та скління прилеглих будівель.

Другий удар прийшовся в землю на території центрального парку. Пошкоджено припарковані транспортні засоби та скління будівель.

Поранень зазнали три цивільні жінки 23, 35 та 47 років.

Поліцейські працюють на місцях влучань, проводяться огляди місця подій.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

