На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби триває одне боєзіткнення з окупантами

Оперативна інформація станом на 16:00 23.05.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби агресор 39 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку триває одне боєзіткнення з противником в районі Петро-Іванівки.

На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках окупанти наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали три боєзіткнення у районах населених пунктів Зарічне, Діброва, Озерне, наразі триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Крива Лука.

Більш розширена інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости