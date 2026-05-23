Сегодня 16:37
Після атаки росіян у нежитловій будівлі Чугуєва рятувальники ліквідували пожежу

23 травня під прицілом окупантів опинилось місто Чугуїв на Харківщини.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок влучання БпЛА окупантів виникла пожежа у двоповерховій складській будівлі приватного підприємства, площа якої склала 200 м кв.

До пожежогасіння залучено три оперативні відділення ДСНС, які ліквідували вогонь та провели обстеження прилеглої території.

За попередніми даними обійшлось без постраждалих.

Разом із вогнеборцями на місці події працював офіцер-рятувальник громади.

