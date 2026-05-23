Після атаки росіян у нежитловій будівлі Чугуєва рятувальники ліквідували пожежу
23 травня під прицілом окупантів опинилось місто Чугуїв на Харківщини.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Внаслідок влучання БпЛА окупантів виникла пожежа у двоповерховій складській будівлі приватного підприємства, площа якої склала 200 м кв.
До пожежогасіння залучено три оперативні відділення ДСНС, які ліквідували вогонь та провели обстеження прилеглої території.
За попередніми даними обійшлось без постраждалих.
Разом із вогнеборцями на місці події працював офіцер-рятувальник громади.