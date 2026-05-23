Майже добу окупанти атакують нафтогазові об’єкти на Харківщині

Понад добу російські війська здійснюють масовану атаку на нафтогазові об’єкти Групи Нафтогаз на Харківщині та Полтавщині.

Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Персонал евакуйовано. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів. Будемо інформувати додатково», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Зазначається, що під ударом одночасно опинилися кілька критично важливих об’єктів інфраструктури. Внаслідок атак зафіксовано серйозні пошкодження обладнання, на місцях виникли масштабні пожежі.

На місцях працюють усі відповідні служби. Ситуація залишається складною, зазначили у НАК «Нафтогаз України».

