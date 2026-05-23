На Харківщині попрощалися із загиблим захисником

Дергачівська громада простилася із Максимом Бойком, молодшим сержантом 142-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, який загинув 3 листопада 2024 року поблизу села Вишневе на Покровському напрямку.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Максим народився і жив у Дергачах, навчався у першому та третьому ліцеях. У цивільному житті працював за фахом будівельника. Чоловік був патріотом своєї країни, разом з побратимами захищав Україну у зоні АТО/ООС у 2016–2019 роках.

Повторно Максим долучився до Збройних сил України у 2023 році. Боронив нашу державу на Куп’янському та Покровському напрямках. З 3 листопада 2024 року вважався зниклим безвісти.

З часом стало відомо, що чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу.

У травні 2026 року його тіло повернули під час обміну.

На момент загибелі йому було 29 років. Воїна поховали сьогодні на Горянському кладовищі у Дергачах.

У чоловіка залишились мати Олена, батько Юрій, дружина Наталія, син Тимур, донька Софія, брати Нікіта та Денис.

