Українські спортсменки здобули золоту та срібну медалі у стрибках у висоту на Діамантовій лізі

23 травня у китайському Сямені проходить другий етап Діамантової ліги 2026.

Золото і срібло здобули українські спортсменки у стрибках у висоту – Юлія Левченко (1,99 м) та Ірина Геращенко (1,97 м).

Доля чемпіонства вирішалася на висоті 1,99 в очному протистоянні українок. Левченко в останній спробі змогла взяти висоту та стала переможницею.

Трете місце дісталося представниці Ямайки Ламарі Дістін, яка лише за якістю спроб змогла випередити польку Марію Жодзик та австралійку Елеанор Паттерсон.

Сямень (Китай), 23 травня 2026

Стрибки у висоту (жінки)

1. Юлія Левченко (Україна) – 1,99 м (=SB)2. Ірина Геращенко (Україна) – 1,97 м (SB)3. Ламара Дістін (Ямайка) – 1,94 м4. Марія Жодзік (Польща) – 1,94 м5. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,94 м6. Чаріті Хуфнагель (США) – 1,91 м7. Лю Цзявень (Китай) – 1,88 м8. Морган Лейк (Великобританія) – 1,88 м9. Імке Оннен (Німеччина) – 1,88 м10. Шао Юкі (Китай) – 1,84 м

