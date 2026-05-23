У Генштабі розповіли про удари по важливих об’єктах росіян

Українські захисники завдали ударів по важливих об’єктах ворога: нафтовому терміналу Шесхарис, нафтобазі Грушова і танкеру тіньового флоту рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«В ніч на 23 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено нафтовий термінал «Шесхарис» (Новоросійськ, Краснодарський край, РФ) – підтверджено влучання та пожежу на території терміналу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шесхарис – один із найбільших нафтових терміналів рф на Чорному морі, що входить до системи ПАТ Транснефть, його пропускна спроможність – до 75 млн тонн нафти на рік, а обсяг резервуарного парку – близько 1,28 млн м³. Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії рф.

«Там же, у районі Новоросійська, уражено перевальну нафтобазу «Грушова» – зафіксовано пожежу на території об’єкта», – йдеться далі в повідомленні.

Нафтобаза Грушова – ключова складова комплексу Шесхарис і один із найбільших резервуарних комплексів півдня рф. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2–1,4 млн м³. Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики росії.

«Окрім того в акваторії Чорного моря уражено район базування кораблів так званого «тіньового флоту» рф. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS. Також наші воїни уразили вузли зв’язку противника у Красноріченському на Луганщині та у Смілому на Запоріжжі та склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області. На Донеччині уражено склад боєприпасів противника у Пречистівці Донецької області», – додають у Генштабі.

