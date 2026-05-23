Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:46
Просмотров: 86

Ще одна атака окупантів по Балаклії: під ударом церква «Світло Євангелія»

Ще одна атака окупантів по Балаклії: під ударом церква «Світло Євангелія»

Близько 16:00 окупанти вдруге обстріляли Балаклію на Харківщині.

Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

«Внаслідок удару в одному з мікрорайонів пошкоджено будівлю церкви «Світло Євангелія». Місце, куди люди приходили за молитвою, стало ціллю для російської зброї», – зазначив Карабанов.

Окрім цього, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та будівлі приватного сектору.

За даними Карабанова, обійшлося без постраждалих.

На місці події продовжують працювати відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 