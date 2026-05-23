Ще одна атака окупантів по Балаклії: під ударом церква «Світло Євангелія»

Близько 16:00 окупанти вдруге обстріляли Балаклію на Харківщині.

Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

«Внаслідок удару в одному з мікрорайонів пошкоджено будівлю церкви «Світло Євангелія». Місце, куди люди приходили за молитвою, стало ціллю для російської зброї», – зазначив Карабанов.

Окрім цього, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та будівлі приватного сектору.

За даними Карабанова, обійшлося без постраждалих.

На місці події продовжують працювати відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.

