У прокуратурі розкрили подробиці смерті літньої жінки через удар дрона росіян

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харківщині загинула жінка, її син – поранений.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 травня близько 6:00 російський безпілотник, тип якого встановлюється, атакував автомобіль ВАЗ, що рухався автодорогою Дергачі – Козача Лопань між селами Нова Козача та Цупівка.

За даними прокуратури, внаслідок влучання загинула 86-річна пасажирка автомобіля. Водій – її син – дістав поранення, його госпіталізовано.

За процесуального керівництва прокурорів Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

