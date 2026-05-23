Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:37
Просмотров: 98

У прокуратурі розкрили подробиці смерті літньої жінки через удар дрона росіян

У прокуратурі розкрили подробиці смерті літньої жінки через удар дрона росіян

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харківщині загинула жінка, її син – поранений.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 травня близько 6:00 російський безпілотник, тип якого встановлюється, атакував автомобіль ВАЗ, що рухався автодорогою Дергачі – Козача Лопань між селами Нова Козача та Цупівка.

За даними прокуратури, внаслідок влучання загинула 86-річна пасажирка автомобіля. Водій – її син – дістав поранення, його госпіталізовано.

За процесуального керівництва прокурорів Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 