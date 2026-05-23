Володимир Зеленський заявив про загрозу масштабного російського удару по Україні, зокрема із застосуванням ракети «Орешник».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Божевілля рф дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями», – наголосив Зеленський.

Зазначається, що від американських та європейських партнерів були отримані дані про підготовку росіянами удару із застосуванням «орєшніка».

Президент також звернув увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів.

«Ми готуємо ППО настільки, наскільки це можливо, і будемо відповідати цілком справедливо на кожен російський удар. Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи», – наголосив Зеленський.

Агентство Телевидения Новости