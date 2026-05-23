Трьом хлопцям, які побили підлітків у Люботині, вручено підозри

Трьом учасникам резонансної підліткової бійки біля будинку культури в Люботині слідчі вручили підозри за статтею про групове хуліганство.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 травня 2026 року близько 16:00 у парку в місті Люботин троє хлопців віком 15, 16 та 19 років напали на двох підлітків з Харкова. Потерпілим — 13 та 16 років.

Нагадаємо, інцидент стався у центральному міському парку позаду Будинку культури.

Фігуранти вигадали привід для конфлікту, заявивши про нібито «ворожнечу» між жителями Харкова та Люботина.

Нападники били потерпілих руками по голові та тулубу.

За даними прокуратури, злочин фільмувався на мобільний телефон. Надалі відеозаписи побиття були поширені через публічні Telegram-канали.

Наразі за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області трьом нападникам повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

