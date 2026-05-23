Сегодня 22:22
Внаслідок обстрілів міста Балаклія поранено дев’ятеро людей

Дев’ятеро жителів Балаклії зазнали поранень внаслідок російських ударів протягом 23 травня.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Девʼятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – написав Синєгубов у Телеграм.

За його словами, на місці працювали рятувальники, медики, комунальні служби, ремонтні бригади.

«Внаслідок ворожих ударів в місті спалахнули пожежі. Пошкоджено 9 автомобілів, будівлю пошти, готель, кавʼярню, заклад освіти», – зазначив Синєгубов.

