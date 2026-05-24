У неділю на Харківщині прогнозують грози та до +26°

Погода 24 травня у Харківській області буде теплою, але місцями дощитиме та гримітимуть грози. Вдень повітря прогріється до +26 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Сьогодні на Харківщині очікується мінлива хмарність. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області становила +13…+18 °C, вдень очікується +21…+26 °C.

У Харкові вдень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становила +14…+16 °C, вдень у місті очікується +24…+26 °C.

