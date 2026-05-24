Комбінована атака рф на Київ: є руйнування у кожному районі, одна людина загинула, десятки постраждали

Внаслідок масованої атаки рф на столицю у ніч на 24 травня пошкодження зафіксовані у всіх районах міста. Наразі відомо про одну загиблу людину та 21 постраждалого.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Шевченківському районі внаслідок влучання у п’ятиповерховий житловий будинок загинула одна людина, ще троє постраждали

Серед 21 постраждалого – 15-річний хлопець.13 людей медики госпіталізували. З них троє поранених у тяжкому стані. Восьми постраждалим надали допомогу на місці.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджено будівлю гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку.

В Оболонському районі БпЛА влучив в приватний одноповерховий житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля триповерхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території. Ще в цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку та загоряння на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два житлових будинки та офісний центр, також загорілися автомобілі на парковці. На території двох шкіл теж сталися пожежі внаслідок падіння уламків. Гасили пожежу і на газовій трубі між житловими будинками.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того, пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на одноповерховий приватний житловий будинок.

У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

У Деснянському уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру.

У Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА у 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа.

