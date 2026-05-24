24.05.2026 17:45
На Харківщині дрон на оптоволокні атакував цивільну автівку

24 травня російські війська атакували цивільний автомобіль Opel Zafira у селищі Золочів Харківської області. Унаслідок прямого влучання автівка зазнала значних пошкоджень.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Удар стався 24 травня близько 13:50 у селищі Золочів.

Для атаки російські війська застосували FPV-дрон на оптоволокні для атаки по цивільному автомобілю.

Унаслідок прямого влучання транспортний засіб отримав значні пошкодження. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

