24.05.2026 17:45
На Харківщині дрон на оптоволокні атакував цивільну автівку
24 травня російські війська атакували цивільний автомобіль Opel Zafira у селищі Золочів Харківської області. Унаслідок прямого влучання автівка зазнала значних пошкоджень.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Удар стався 24 травня близько 13:50 у селищі Золочів.
Для атаки російські війська застосували FPV-дрон на оптоволокні для атаки по цивільному автомобілю.
Унаслідок прямого влучання транспортний засіб отримав значні пошкодження. Постраждалих немає.