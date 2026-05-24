Число постраждалих внаслідок атаки рф на Київ зросло до 81, двоє загиблих

У ніч на 24 травня російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. У столиці зафіксували пошкодження та руйнування більш ніж на 50 локаціях, відомо про двох загиблих і 81 постраждалого.

Про це повідомили міністр МВС Ігор Клименко та мер Києва Віталій Кличко.

«Уже 81 постраждалий у Києві внаслідок масованої атаки ворога. Серед поранених – троє дітей», – написав Кличко.

У стаціонарах міських лікарень перебуває 31 постраждалий. У тому числі двоє дітей.

У перші хвилини після обстрілу рятувальники евакуювали 12 людей із пошкодженого гуртожитку. Ще десяткам мешканців допомогли залишити багатоповерхівки, охоплені вогнем.

До ліквідації наслідків залучили інженерну, роботизовану та безпілотну техніку. На частині локацій через масштабні пожежі зберігалася небезпека для рятувальників, а в одному з пошкоджених будинків уранці стався повторний обвал конструкцій.

Пошкодження також зазнали будівлі районного управління поліції та обласного управління ДСНС. Унаслідок атаки постраждав і Національний музей «Чорнобиль», який після реставрації відкрили лише місяць тому.

Крім столиці, пошкодження зафіксували на Київщині, Черкащині та Полтавщині. У Черкасах через удар безпілотника по багатоповерхівці постраждали понад десять людей. На Київщині внаслідок атак загинули двоє людей, також є постраждалі.

