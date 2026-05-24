У Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму

24 травня о 17:06 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на території недобудованого храму у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події було направлено три оперативні відділення ДСНС на автоцистернах.

На момент прибуття рятувальників горіли будівельні матеріали та господарська споруда на території недобудованого храму. Площа пожежі склала 100 кв. м.

О 17:43 пожежу було локалізовано, а о 18:52 повністю ліквідовано.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

