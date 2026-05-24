Другое
Перейти к списку новостей
24.05.2026 20:31
Просмотров: 94

У Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму

У Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму

24 травня о 17:06 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на території недобудованого храму у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події було направлено три оперативні відділення ДСНС на автоцистернах.

На момент прибуття рятувальників горіли будівельні матеріали та господарська споруда на території недобудованого храму. Площа пожежі склала 100 кв. м.

О 17:43 пожежу було локалізовано, а о 18:52 повністю ліквідовано.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 