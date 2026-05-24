У понеділок, 25 травня, у Харкові трамвай №30 тимчасово змінить маршрут руху. Транспорт курсуватиме від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, з технічних причин рух транспорту здійснюватиметься так:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова.

