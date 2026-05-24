Військовий у СЗЧ влаштував стрілянину у Харкові

Увечері 24 травня в Індустріальному районі Харкова чоловік відкрив стрілянину поблизу житлового будинку. Стрільця затримали, зброю вилучили.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За попередньою інформацією, нетверезий чоловік здійснив кілька пострілів у повітря біля під’їзду багатоповерхового будинку на вулиці 92-ї Бригади. Інформація про постраждалих не надходила.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці та вилучили зброю.

У ході перевірки встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Слідчі затримали чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини її потрапляння до затриманого.

