Сегодня 11:29
На Харківщині нацгвардійці знищили ДРГ, бліндаж та техніку окупантів

Оператори БпЛА харківської бригади НГУ оприлюднили кадри ураження російських позицій і техніки на Південно-Слобожанському напрямку. За останні дні дрони уразили бліндажі, ДРГ, квадроцикл та групи піхоти противника.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

У першому епізоді оператори БпЛА знищили бліндаж російських військових разом з особовим складом, який перебував усередині. Також дрони бригади уразили квадроцикл російських військ.

Ще в одному фрагменті зафіксовано удар по групі російських військових, які облаштували засідку в темний час доби. Інший епізод показує знищення позиції диверсійно-розвідувальної групи противника вночі.

Крім того, оператори БпЛА атакували групу російської піхоти після висадки та початку руху в напрямку українських позицій.

Також розвідка зафіксувала розгортання російських операторів БпЛА поблизу лінії зіткнення. Після удару по їхній позиції був знищений і FPV-дрон, який російські військові встигли запустити.

