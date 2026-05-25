Двоє людей загинули у ДТП за участі п’яного водія на Харківщині: деталі

24 травня, близько 12:30, у місті Зміїв Харківської області сталося зіткнення Mazda CX-7 та BMW X1. Загинули водій та пасажирка Mazda.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mazda, рухаючись вулицею Широнінців, під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем BMW, водій якого у цей момент здійснював поворот ліворуч.

Після зіткнення автомобіль Mazda, у некерованому стані, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.

У результаті аварії 40-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події. 41-річного водія цього ж автомобіля з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де він помер. Ще один пасажир цього ж автомобіля, 45-річний чоловік, значних тілесних ушкоджень не отримав та від госпіталізації відмовився.

Попередньо встановлено, що водій Mazda перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали водія BMW у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости