«Поле бою стало мішенню для дронів»: військовий НГУ про штурми та втрати побратимів

Боєць 5-ї Слобожанської бригади НГУ з позивним «Мирон» розповів про бої під час контрнаступу на Харківщині та оборону Роботиного у Запорізькій області. Військовий пережив пряме влучання у бліндаж, важке поранення та повернувся до служби після реабілітації.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

У лютому 2022 року Мирон добровільно пішов до військкомату. Відтоді він брав участь у боях на різних напрямках фронту, зокрема під час звільнення Харківщини восени 2022 року.

«По нас працювали всім, чим тільки можна: артилерія, міномети, прямі виходи танків. Ми зайняли будівлю школи в Харківській області й не мали права її віддати. Ворог був настільки близько, що ми чули їхні голоси. Але ми ту школу втримали», – розповів військовий.

Найважчими, за його словами, стали бої під Роботиним у Запорізькій області.

«Ми тримали посадки. Це були не просто позиції, а випалені клапті землі. Одного разу в наш бліндаж сталося пряме влучання. Секунда і все потемніло. Половина моїх хлопців загинула на місці. Мене засипало землею, і вижив я дивом. Коли відкопався, перше, що почав робити, діставати з-під завалів тих, хто ще дихав», – сказав Мирон.

Згодом військовий отримав важке поранення – куля пройшла ногу навиліт. За його словами, евакуація була ускладнена через велику кількість російських FPV-дронів.

«Нога – навиліт, крові багато. Наклав собі турнікет, надав допомогу. Треба було вибиратися до своїх, а попереду був обрив. Я буквально рачки повз до того схилу, щоб просто скотитися вниз, ближче до дороги. Мені пощастило, що через пів години повз проїжджала наша техніка і мене підібрали. Це було моє друге народження», – розповів боєць.

Після тримісячної реабілітації Мирон повернувся до служби.

«Якщо ти вже там був – ти розумієш, що це не просто робота. Це відповідальність перед тими, хто не повернувся», – зазначив він.

За словами військового, одним із найважчих спогадів залишаються втрати побратимів та бої під постійними атаками дронів.

«Були моменти, коли ми йшли буквально по тілах. FPV-дрони працювали так щільно, що не давали змоги навіть винести поранених чи забрати загиблих. Поле бою перетворилося на простір, де кожен рух – це мішень», – сказав Мирон.

Він додав, що його родина зараз перебуває за кордоном, однак він продовжує службу.

«Найскладніше – це втрати. Ти можеш звикнути до вибухів, але ніколи не звикнеш до того, що твій побратим, з яким ти годину тому пив чай, тепер назавжди залишається в тій посадці. Моя мотивація дуже проста – це моя сім’я і моя країна. Іншого варіанту для мене просто не існує», – сказав військовий.

Агентство Телевидения Новости